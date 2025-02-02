ترامب يقيل رئيس مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مكتب حماية المستهلك المالي روهيت شوبرا الذي أعلن السبت أن ولايته "أُنهيت" في أحدث خطوة للملياردير الجمهوري على مستوى إعادة تشكيل الحكومة الأمريكية.

ولاية شوبرا الذي عيّن رئيسا للوكالة المسؤولة عن حماية عملاء البنوك في العام 2021 ، مدّتها خمس سنوات، لكن في رسالة نشرت على منصة إكس قال إن المدة تم قطعها.

وجاء في منشور شوبرا "كل يوم، كان الأمريكيون من جميع أنحاء البلاد يشاركوننا أفكارهم وتجاربهم. لقد ساعدتمونا في محاسبة الشركات القوية والمدراء التنفيذيين فيها على خرق القانون، وجعلتم عملنا أفضل".

وندّدت مجموعة "بروغريسيف تشينج كامبين كوميتي" بالإقالة ووصفتها بأنها "هدية مباشرة لوول ستريت"، متهمة الرئيس بأنه "رضخ للضغط".

وكان شوبرا انخرط في سجالات متعددة مع بنوك أميركية كبرى، لا سيما بشأن رسوم السحب على المكشوف المفرطة، وكان يناضل أيضا من أجل تنظيم أكبر لتطبيقات الدفع عبر الإنترنت.

أنشئ مكتب حماية المستهلك المالي في العام 2011، في أعقاب الأزمة المالية الكبرى العام 2008.

والإقالة هي الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات طرد باشرها ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في معرض إحكام سيطرته على الحكومة الفدرالية.

تغيير الموظفين لا يعد غير اعتيادي في الانتقال من عهد رئاسي الى آخر، إلا أن سرعة تدابير ترامب ونطاقها منذ تنصيبه في 20 يناير يثيران الذهول.

ويعتبر الرئيس الجمهوري أن كل الإدارات الحكومية يجب أن تتماشى تماما مع أجندته السياسية.

وتعهّد مع حليفه الملياردير إيلون ماسك، تصحيح ما يعتبره تجاوزات على مستوى أنظمة الشركات، مع خفض الإنفاق العام بشكل كبير.

وتفيد وسائل إعلام أميركية بأن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) يستعد أيضا لتنفيذ عملية تطهير واسعة النطاق بحق عملاء حقّقوا في دور ترامب في اقتحام مناصرين له مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من يناير 2021.