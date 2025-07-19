حرائق غابات تلتهم مساحات واسعة جنوب فرنسا

أدى حريق ضخم في منطقة غابات بمدينة مارتيغ، شمال غرب مرسيليا في إقليم بوش-دو-رون جنوب فرنسا، إلى تدمير نحو 154 هكتاراً من الغطاء النباتي، وسط تعبئة ضخمة لفرق الإطفاء للحد من انتشاره.

وقالت محافظة بوش-دو-رون: إن 800 عنصر إطفاء شاركوا في مكافحة الحريق، مدعومين بـ200 مركبة أرضية وتسع طائرات. ووصف برونو كاسيتي، نائب المحافظ، هذا الحريق بأنه الأكبر من حيث حجم الوسائل التي جُنّدت له منذ بداية العام في المنطقة، موضحاً أن 135 هكتاراً قد احترقت بالكامل.

وعلى الرغم من انتشار النيران، أكد ضابط في من جهاز الإطفاء في بوش-دو-رون، أن الوضع تحت السيطرة، مبيناً أن الحريق الذي لم يتم احتواؤه بالكامل، محاصر ومحاط بجميع الوسائل المتوفرة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في المباني حتى الآن.

وقال مسؤولون: إن الوضع تحسن مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة. واندلع الحريق بعد أسبوع من نشوب حريق منفصل وصل إلى الضواحي الشمالية الغربية لمرسيليا، ما أجبر الناس على الإخلاء أو قيد حركتهم وأدى إلى إغلاق مطار المنطقة مؤقتاً.

وذكر بيير بيبوا، قائد عمليات الإنقاذ ونائب مدير فرق الإطفاء في المنطقة، أنه تسنى إجلاء 150 شخصاً وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ 150 منزلاً وأجزاء من غابات المنطقة.

وأضاف: الحريق اجتاح غطاءً نباتياً كثيفاً نسبياً مما صعب من مهمتنا.. من البديهي أن الأولوية هي الحفاظ على هذه المنازل وحماية أرواح من يعيشون فيها.

وذكرت خدمات الطوارئ الإقليمية في وقت مبكر من صباح أمس، أن رجال الإطفاء تمكنوا من تأمين محيط المنطقة، ومع ذلك هناك مخاوف من هبوب رياح قوية وارتفاع متوقع لدرجات الحرارة.

في الأثناء، أفاد مسؤولون، بأن يومين من الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإجبار أكثر من 1300 آخرين على إخلاء منازلهم.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية، إن شخصاً واحداً لقي حتفه عندما دفنت سيارته تحت التراب والخرسانة، بعد انهيار جدار احتياطي لجسر علوي في أوسان، جنوب سول مباشرة، خلال سقوط أمطار غزيرة. وتم العثور على جثث ثلاثة أشخاص آخرين، بشكل منفصل أول من أمس، في سيارة مغمورة بالمياه ومجرى مائي وقبو مغمور بالمياه في المناطق الجنوبية.

وذكر مسؤولو الوزارة، أنهم مازالوا يحققون فيما إذا كانت حالات الوفاة ناجمة بشكل مباشر عن الأمطار الغزيرة أم لا. وأجبرت الأمطار الغزيرة على إجلاء 1382 شخصاً من منازلهم، حسب الوزارة في بيان، مضيفة أنه تم إلغاء 46 رحلة.

وأبانت الوزارة أن أكثر من خمسة آلاف شخص في كوريا اضطروا للاحتماء في ملاجئ جراء هطول أمطار غزيرة على مناطق من البلاد لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن بعض المناطق في الجنوب تعرضت لهطول أمطار غير مسبوق تجاوز ارتفاعها 400 ملليمتر في آخر 24 ساعة.