فرنسا تسلم آخر قواعدها في السنغال

سلّمت فرنسا رسميا آخر قواعدها العسكرية في السنغال خلال مراسم تاريخية في دكار والتى مثلت نهاية الوجود الدائم للجيش الفرنسي في غرب أفريقيا .

وبدأت مراسم التسليم في دكار بحضور رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية الجنرال مبايي سيسي والجنرال باسكال ياني، رئيس قيادة الجيش الفرنسي في إفريقيا.

ويعود الوجود الفرنسي الدائم في السنغال إلى سنة 1960، وهو العام الذي حصلت فيه البلاد على استقلالها،ومنذ 2022، أنهى الجيش الفرنسي وجوده الدائم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والغابون حيث أصبحت القاعدة الفرنسية بمثابة "معسكر مشترك" غابوني فرنسي يركز على التدريب.

ويمثل هذا اليوم النهاية الرسمية لوجود "العناصر الفرنسيين في السنغال" الذين بلغ عددهم 350 جنديا كانت مهمتهم الرئيسية إجراء نشاطات شراكة عسكرية عملياتية مع القوات السنغالية.

وبدأ الانسحاب الفرنسي في مارس الماضي، وأعاد الجيش الفرنسي العديد من المنشآت للسنغال ،ويقع "معسكر غاي" في منطقة أواكام في دكار، ويضم مركز قيادة هيئة الأركان المشتركة ووحدة التعاون الإقليمي.

وأعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فايي في نوفمبر 2024 أن الوجود العسكري الفرنسي والأجنبي على الأراضي الوطنية سينتهي بحلول العام 2025.

وقال "السنغال دولة مستقلة، وهي دولة ذات سيادة، والسيادة لا تسمح بوجود قواعد عسكرية في دولة ذات سيادة" مؤكدا أن الأمر ليس بمثابة "قطيعة" ودافع عن "شراكة متجددة" مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة والحليف التاريخي لبلاده.