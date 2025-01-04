محتجز الرهائن في سجن فرنسي يسلم نفسه

سلم سجين مسلح نفسه للشرطة الفرنسية بعدما احتجز رهائن في المقر المركزي بسجن آرل جنوبي البلاد لعدة ساعات أمس، دون وقوع إصابات.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن السجين الذي كان يحمل سلاحاً أبيض يعاني من اضطرابات نفسية واحتجز في البداية خمسة أشخاص يعملون في المنشأة السجنية.

وقالت قناة «بي إف إم تي في» الإخبارية إن أحد الرهائن وهو طبيب أفرج عنه بعد ظهر أمس، بينما لا يزال الباقون قيد الاحتجاز في وحدة صحية بالسجن.

ووفق المعلومات التي نشرتها القناة يقبع السجين (37 عاماً) منذ عام 2015 في السجن بتهمة الاغتصاب تحت تهديد السلاح.

وتحيط الشرطة وفريق تدخل من الأمن الإقليمي وحدات سجنية مدربة على إدارة الأزمات بالمنشأة السجنية.

ويقع السجن المركزي شمال آرل، ويتسع لـ159 سجيناً. وتبلغ نسبة إشغاله 85 % بما في ذلك 137 سجيناً يقضون عقوبات طويلة. وجاءت عملية احتجاز الرهائن في اليوم التالي لزيارة وزير العدل جيرالد دارمانين إلى مرسيليا وإلى سجن بوميت.

وذكرت وسائل إعلام أن السجين استغل موعداً طبياً له ليحتجز أعضاء من الطاقم الطبي، بالإضافة إلى موظف في السجن. وقالت دائرة الشرطة في منطقة بوش-دو-رون إن «محتجز الرهائن استسلم ولم تقع إصابات».

وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها السجن المركزي في آرل مسرحاً لحوادث مماثلة، ففي عام 2013، تم احتجاز حارس كرهينة لعدة ساعات من قبل سجين، والذي سلم نفسه في النهاية.

ولا يعد السجن المركزي في آرل الوحيد المتأثر بانعدام الأمن، ففي مايو 2024، وقعت عملية احتجاز رهائن في مركز سجون إيكس لوين، ما أسفر عن إصابة شخصين.