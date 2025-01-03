احتجاز رهائن في سجن آرل بجنوب فرنسا

احتجز سجين خمسة أشخاص رهائن الجمعة في سجن آرل بجنوب فرنسا، حسبما أفادت مصادر في الشرطة والمنشأة وكالة فرانس برس.

وقالت المصادر إنّ سجينا يحمل سلاحا أبيض ويعاني "اضطرابات نفسية كبيرة" يحتجز أربعة ممرضين وحارسا.

وأشار مصدر في السجن إلى أنّ الرجل ليس لديه أي "ملف إرهابي".

وبدأت عملية احتجاز الرهائن قرابة الساعة 10,15 بتوقيت غرينيتش في الوحدة الصحية التابعة للسجن في آرل، حسبما أضاف مصدر في السجن.

وقال مصدر مطلع على القضية، إنّ "الوضع لا يزال هادئا".

ونشرت السلطات عناصر من قوات التدخل.وقال وزير العدل جيرار دارمانان على منصّة إكس "نريد أن نحشد كلّ الوسائل" لإنهاء عملية احتجاز الرهائن.

وقال المصدر المطلع على القضية إنّ السجين كان مؤهّلا للإفراج عنه في سنة 2031.