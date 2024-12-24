فرنسا تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو

أعلن قصر الإليزيه، الليلة الماضية، تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، بعد أكثر من أسبوع من المشاورات.

وتم تعيين التشكيلة، المكونة من 36 وزيرًا، بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء الجديد، وفقًا لأحكام الدستور، وصادق عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشهدت الحكومة الجديدة استمرار 19 وزيرًا من حكومة ميشيل بارنييه السابقة، منهم 13 احتفظوا بحقائبهم الوزارية نفسها بينها وزارة الخارجية والدفاع .

وتضمنت الحكومة الجديدة عودة رئيسة الحكومة السابقة إليزابيث بورن لتولي وزارة التعليم، وتعيين رئيس الحكومة في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند مانويل فالس وزيرًا لشؤون ما وراء البحار، وجيرالد دارمانان وزيرًا للعدل، كما ضمت شخصيات بارزة، بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين.