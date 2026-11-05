فرنسا: تغيير مسار طائرة متجهة لروما بعد إنذار بوجود قنبلة

‌قال ​مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الخميس إن طائرة من طراز إيرباص إيه320 كانت ⁠متجهة من دبلن إلى روما حولت مسارها إلى قاعدة إيفرو الجوية ‌الفرنسية عقب تلقي إنذار بوجود قنبلة، في ‌أحدث سلسلة من التهديدات التي ‌استهدفت رحلات جوية ‌في أوروبا.

وأضاف ‌المكتب أنه يتابع الوضع عن ​كثب.

ووفقا لموقع ‌فلايت ​رادار24 لتتبع ⁠الرحلات، استدارت طائرة تابعة لشركة إير لينجوس قرب ​باريس، ⁠وكانت ⁠تحلق في دوائر فوق منطقة إيفرو بعد إعلان ⁠حالة طوارئ في أثناء الرحلة.

وتلقت سبع رحلات على الأقل وسفينة سياحية في أوروبا ‌تهديدات بوجود قنابل يوم الثلاثاء، مما تسبب ​في اضطرابات بالمطارات، رغم عدم العثور على عبوات.