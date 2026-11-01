احتجاجات فرنسا.. اعتقال 779 شخصاً وإصابة 159 من قوات الأمن

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال 779 شخصاً خلال احتجاجات شهدتها أنحاء البلاد أمس السبت، فيما أُصيب 159 من أفراد قوات الأمن في اشتباكات عنيفة، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية الفرنسية.

وقالت الوزارة، اليوم الأحد، إنه جرى إخماد 515 حريقاً، وتعرض 36 متجراً لأضرار خلال الاحتجاجات التي استمرت حتى المساء،. كما سجلت ثلاث حوادث نهب.

وأيدت المحاكم، في جميع الحالات تقريبا، قرارات الحظر الجزئي للمظاهرات التي فرضتها السلطات الإدارية الإقليمية، وسارت مسيرات احتجاجية في مسارات مصرح بها خارج مراكز المدن تحت إشراف الشرطة.

وقالت الوزارة إن مجموعات من مثيري الشغب حاولت، قرب نهاية المسيرات، التوجه إلى مراكز المدن وهاجمت قوات الأمن، محملة مجموعات تنتمي إلى أقصى اليسار السياسي مسؤولية بعض أعمال العنف.

وشارك نحو 320 ألف شخص في المظاهرات بمختلف أنحاء البلاد، بانخفاض قدره 22 % مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع السابقة، و42% مقارنة بـ17 أكتوبر، قبل أسبوعين، عندما شهدت فرنسا أعمال شغب خطيرة وعمليات نهب ودمارا واسع النطاق.

وأعلنت منظمات طلاب المدارس والجامعات الفرنسية، والنقابات العمالية، وحركة السترات الصفراء، تنظيم مزيد من الاحتجاجات في عدة أيام خلال الأسبوع المقبل.

ويعتزم طلاب المدارس تنظيم تحركات لعرقلة الدراسة، غدا الاثنين، بالتزامن مع عودتهم إلى الفصول بعد عطلة الخريف التي استمرت أسبوعين، فيما يُخطط لتنظيم إغلاقات للجامعات والمدارس الثانوية، الثلاثاء.

ودعت النقابات إلى إضراب عام الخميس، فيما تعتزم حركة السترات الصفراء مواصلة التحركات الاحتجاجية العمالية الجمعة.

كما توجد خطط لتنظيم احتجاجات حاشدة في أنحاء فرنسا السبت، لتكون بذلك عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي التي تشهد احتجاجات في البلاد.