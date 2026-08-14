فرنسا.. توقيف مراهق للاشتباه في تسببه بحريق غابات أودى برجلي إطفاء

أوقفت السلطات الفرنسية مراهقاً يبلغ 15 عاماً للاشتباه في تسببه بحريق غابات أودى بحياة رجلي إطفاء، وفق ما صرح مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس الخميس.

وكان رجلا الإطفاء يستقلان شاحنة حاصرتها ألسنة اللهب في أثناء مكافحتهما لحريق غابات بالقرب من مطار بوردو في غرب فرنسا في 21 يوليو.

وأفاد المصدر بأن المراهق خضع للإجراءات القانونية الرسمية ووضع في مركز لاحتجاز الأحداث.

وأثار مصرع رجلي الإطفاء، إلى جانب وفاة رجل إطفاء متطوع كان يكافح حريقاً آخر في جنوب شرق فرنسا، غضب نقابات رجال الإطفاء في فرنسا التي تؤكد أنها لا تملك الموارد الكافية للتعامل مع حرائق الغابات الكثيرة التي تشهدها البلاد هذا العام.

والتقى ممثلون عن تسع نقابات بوزير الداخلية لوران نونيز الخميس، لكنهم اعتبروا أن التعهدات التي قدمها غير كافية، وهددوا بتنظيم تحركات احتجاجية في شهر سبتمبر.

وفي ظل تعرض أجزاء واسعة من البلاد لموجة حر جديدة، عاد رجال الإطفاء الخميس لمكافحة الحرائق في أنحاء متفرقة من فرنسا.

