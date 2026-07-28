الاتحاد الأوروبي يندد بـ"اعتداء" إيراني على دبلوماسيَين فرنسيين

ندّد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بـ"اعتداء" أجهزة الأمن الإيرانية على دبلوماسيَّين فرنسيين في طهران، معتبراً أنه يهدد العلاقات الدبلوماسية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للتكتل، كايا كالاس: "يدين الاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه الاعتداء على اثنين من دبلوماسيي سفارة فرنسا في طهران الذي ارتكبته قوات الأمن الإيرانية في 19 يوليو.

ورأت أن ذلك يعدّ "انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات فيينا، ويهدد الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو كشف في 20 يوليو أن الدبلوماسيين كانا في الليلة السابقة ضحية لـ"عمل ترهيبي بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية"، وأن أحدهما تعرّض لـ"اعتداء".

وأوضح أنهما "احتُجزا من دون أي مبرر لساعات، واستُجوِبا، وتعرّض أحدهما لاعتداء" قبل أن يُسمح لهما بالعودة إلى السفارة. وعاد الدبلوماسيان الأسبوع الماضي إلى بلادهما.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين أنها استدعت السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على "التدخل في شؤون إيران الداخلية" من قبل هذين الدبلوماسيَّين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، أن الدبلوماسِيَين "تدخلا في شؤون إيران الداخلية بذريعة التواصل مع المجتمع المدني".