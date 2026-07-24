فرنسا تكافح حرائق غابات واسعة وأوروبا ترسل طائرات إطفاء

واصل رجال الإطفاء في فرنسا مكافحة عدة حرائق غابات واسعة الانتشار على طول ساحل المحيط الأطلسي وجنوبي البلاد، بينما قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الشركاء الأوروبيين يرسلون طائرات ومروحيات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وقال ماكرون عبر منصة إكس صباح اليوم الجمعة: "ما زال الوضع متوترا للغاية في مواجهة الحرائق التي تجتاح البلاد، خاصة في جيروند"، في إشارة إلى المنطقة الواقعة قرب بوردو. وذكر أن فرنسا طلبت تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي، وستتلقى دعما من كرواتيا والبرتغال والتشيك وسلوفاكيا.

وكانت أخطر الحرائق تستعر قرب بوردو، المقصد السياحي الشهير، حيث تم إجلاء نحو 20 ألف شخص من المخيمات والمنتجعات منذ أمس الأول الأربعاء.

وأعلنت محافظة بوردو أن الحريق انتشر بحلول مساء الخميس على مساحة بلغت 4800 هكتار، مضيفة أن الوضع ما زال صعبا، حيث ما زالت النيران شديدة التأجج.

وتم إرسال نحو 800 رجل إطفاء و260 مركبة وخمس طائرات إطفاء ومروحية، وأصيب أحد رجال الإطفاء، فيما لم ترد تقارير عن إصابات خطيرة أخرى.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة اليوم درجات حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية.

وأتى حريق آخر جنوب بوردو على 1200 هكتار بعدما اندلعت النيران في شاحنة توصيل وانتشرت ألسنة اللهب إلى منطقة زراعية، وتم إجلاء حوالي 5000 شخص.