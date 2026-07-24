ماكرون: فرنسا طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الحرائق

​قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ‌اليوم ​الجمعة إن فرنسا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع حريق غابات كبير بالقرب من ساحل ⁠البلاد المطل على المحيط الأطلسي.

وكتب ماكرون على إكس "لا يزال الوضع متوترا للغاية ‌مع الحرائق المستعرة في بلادنا، وخاصة في جيروند".

وأضاف "طلبت ‌فرنسا تفعيل آلية الحماية المدنية ‌التابعة للاتحاد الأوروبي. وسنتمكن ‌قريبا من الاعتماد ‌على تعزيزات من طائرتين من كرواتيا ​من طراز ‌كانادير، ​وطائرتين من البرتغال ⁠من طراز إير تراكتور، بالإضافة إلى طائرتي هليكوبتر ​من ⁠طراز ⁠بلاك هوك من جمهورية التشيك وسلوفاكيا".

وقال مسؤولون أمس الخميس ⁠إن السلطات أجلت أكثر من 10 آلاف شخص خلال الليل في جنوب غرب فرنسا، بعد أن ‌اجتاح حريق هائل وسريع الانتشار ما لا ​يقل عن ستة آلاف فدان من الأراضي غربي مدينة بوردو.