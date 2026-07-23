فرنسا شهدت ثالث أطول موجة حر يتم تسجيلها على الاطلاق

شهدت فرنسا ثالث أطول موجة حرّ يتم تسجيلها على الإطلاق في البلاد وقد استمرّت ستة عشر يوما، لتتساوى مع موجات أخرى شهدتها البلاد في اغسطس 2003 وصيفي 2018 و2025، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية.

واستمرّت الموجة الأخيرة وهي الثالثة في فرنسا خلال عام 2026، وفي أقلّ من شهرين، من 4 إلى 19 تموز/يوليو.

أما الرقم القياسي لأطول موجة حرّ في البلاد فتم تسجيله في يوليو 1983 والتي استمرّت الموجة 23 يوما، يليه رقم سجّل في الشهر نفسه من عام 2006 خلال موجة دامت 21 يوما. يُشار إلى أنّ الموجة الأخيرة هي الثالثة والخمسون منذ بدأت فرنسا تسجيل البيانات عام 1947.

وفي ذروة موجة الحرّ الأخيرة، بلغ متوسط المؤشر الحراري الوطني، وهو متوسط درجة الحرارة على مستوى البلاد الذي يتم قياسه عبر 30 محطة مرجعية، 28,1 درجة مئوية متجاوزا بذلك المعدلات الموسمية بأكثر من سبع درجات.

وعلى الرغم من مدتها الاستثنائية، إلاأن الموجة الأخيرة كانت أقل حدة إلى حد كبير من تلك التي شهدتها فرنسا ما بين 17 و30 حزيران/يونيو. آنذاك، بلغ متوسط المؤشر الحراري الوطني 30 درجة مئوية ليكسر بذلك الرقم القياسي الذي كان مسجّلا في يوليو عام 2019 والبالغ 29,4 درجة مئوية.

وفي مؤشر على اشتداد ظاهرة الاحترار المناخي، تمّ تسجيل أكثر من نصف موجات الحر الـ53 بعد عام 2010.