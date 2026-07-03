ارتفاع حصيلة الوفيات في فرنسا بنسبة 29% خلال أسبوع

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات في فرنسا ارتفع بنحو الثلث خلال الأسبوع الأشد حرارة في موجة حر قياسية شهدتها البلاد الشهر الماضي، مسجلة ما لا يقل عن ألفي حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق، الذي بدأت خلاله درجات الحرارة في الارتفاع بالفعل، ، مما أدى إلى اكتظاظ أقسام الطوارئ بالمصابين بتداعيات الحر.

وضاعفت البيانات الجديدة، التي لا تزال غير مكتملة الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، تقديراتها الأولية التي أعلنتها الأحد الماضي، والتي أشارت آنذاك إلى تسجيل ما لا يقل عن ألف حالة وفاة إضافية.

وكان هذه التقديرات الأولية تقتصر فقط على الأيام الثلاثة الأشد حرارة من موجة الحر الشديدة والفتاكة.

وفي باريس، قال مديرو شركات خدمات الجنازات إنهم يواجهون صعوبة في العثور على أماكن لحفظ الجثامين قبل دفنها أو حرقها، فيما أفادت بعض المشارح بأنها بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى، واضطرت إلى رفض استقبال مزيد من الجثامين.

وتشمل الحصيلة المحدثة للوفيات، الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يونيو ، الذي شهدت خلاله فرنسا الأيام الأشد حرا على الإطلاق، وتحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة القصوى نهارا وليلا في العديد من المدن والبلدات في أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إنها سجلت حتى الآن 8973 حالة وفاة خلال ذلك الأسبوع، مع التنبيه إلى أن هذا الرقم لا يزال جزئيا فقط.