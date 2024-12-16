إعصار «شيدو» يضرب أرخبيل مايوت الفرنسي ويخلف 14 حالة وفاة

أعلنت مصادر أمنية وخبراء الأرصاد الجوية في فرنسا أن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء إعصار «شيدو» القوي الذي اجتاح أرخبيل مايوت الفرنسي، الواقع في المحيط الهندي إلى الشمال من مدغشقر.

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن الإعصار (تشيدو) اجتاح مايوت الليلة قبل الماضية مصحوباً برياح بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة وألحق أضراراً بمساكن مؤقتة وبمبانٍ حكومية ومستشفى.

وأضافت أن الإعصار هو أقوى عاصفة تجتاح الأرخبيل منذ ما يزيد على 90 عاماً. فيما أكدت مصادر أمنية لوكالة «فرانس برس» سقوط 14 قتيلاً جراء الإعصار.

وقال عبدالواحد سومايلا رئيس بلدية مامودزو كبرى مدن الأرخبيل، إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطرة جداً ونقلوا إلى مركز مايوت الاستشفائي في حين أن 246 آخرين إصاباتهم متوسطة.

وضربت رياح عاتية جداً الأرخبيل ما أدى إلى اقتلاع أعمدة كهرباء وأشجار وأسقف منازل. ويقيم ثلث سكان الأرخبيل في مساكن هشة.

وقالت السلطات إن من الصعب التأكد من عدد القتلى بشكل دقيق بعد الإعصار الذي أثار أيضاً مخاوف بشأن الحصول على إمدادات الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي.

وتبعد مايوت نحو 8000 كيلومتر عن باريس وهي مسافة تستغرق أربعة أيام عبر البحر، والأرخبيل يعاني من عنف العصابات والاضطرابات الاجتماعية منذ عقود. وتصاعدت الأزمات في وقت سابق من هذا العام في مايوت بسبب نقص المياه.