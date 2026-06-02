فرنسا تسجل "الربيع الأكثر حراً" منذ 126 عاماً

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية يوم الثلاثاء أن فرنسا شهدت الربيع الأكثر حراً على الإطلاق منذ بدء تسجيل القياسات في عام 1900، وذلك استناداً إلى مراجعتها المناخية التي غطت الفترة من شهر مارس إلى مايو.

وأوضحت المؤسسة العامة أن متوسط درجة الحرارة لهذا الربيع بلغ 13.8 درجة مئوية، مما يجعله الأكثر حراً على الإطلاق بزيادة قدرها 1.7 درجة مئوية.

وبذلك، فقد تجاوز ربيع عام 2026 الأرقام المسجلة في ربيعي عامي 2011 (1.5 درجة مئوية) و2020 (1.3 درجة مئوية).

ويأتي هذا الإعلان في وقت شهدت فيه البلاد موجة حر مبكرة وقاسية.