الطائرات الحربية الفرنسية تغادر تشاد

أقلعت الطائرات المقاتلة الفرنسية المتمركزة في تشاد منذ عقود، أمس، من نجامينا في أعقاب إنهاء اتفاقية الدفاع بين البلدين، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف.

وأقلعت طائرتان من طراز «ميراج 2000 دي» برفقة طائرة ناقلة قبيل الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش بحسب أحد المصدرين. وقال مصدر آخر إن «وجود هذا السرب لم يعد له ما يبرره بعد انهيار الاتفاقية الدفاعية» التي أنهتها السلطات التشادية في 28 نوفمبر.

وأنهت اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا، وواجهت الإليزيه انتكاسة جديدة في منطقة الساحل، بعد قرار تشاد إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي معها وكان رئيس تشاد محمد إدريس ديبي برر تلك الخطوة بالقول إن الاتفاق «عفا عليه الزمن». وأضاف: إن الاتفاق لم يعد يتماشى مع احتياجات تشاد الأمنية أو الجيوسياسية.

من جهته، برر وزير خارجية تشاد، عبد الرحمن كلام الله، هذه الخطوة باستعادة السيادة الكاملة، بعد أكثر من ستة عقود من نيل الاستقلال، ويمثل رحيل ما يقرب من 1000 جندي فرنسي متمركزين في تشاد نهاية حقبة، وسيدفع هذا الأمر نجامينا على البحث عن شراكات استراتيجية جديدة، ويؤكد هذا القرار على تراجع أوسع في النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل حيث غيرت انقلابات متلاحقة في بوركينا فاسو والنيجر ومالي خريطة النفوذ الفرنسي في غرب القارة الأفريقية، وسط مزاج شعبي مستنفر ضد باريس التي فشلت في إظهار دورها في مكافحة الإرهاب بالمنطقة.