ماكرون يستقبل ترامب وزيلينسكي في الإليزيه "السبت"

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "السبت" في قصر الإليزيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ومن ثم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس الذي سيحضرانه، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

ولم يشر قصر الإليزيه لا إلى لقاء ثلاثي قد يجمع الرؤساء ولا إلى لقاء ثنائي بين زيلينسكي وترامب سيكون في حال حصوله الأول بينهما منذ فوز الملياردير الجمهوري بالرئاسة الأمريكية.

أثار فوز ترامب الذي سيتولى في العشرين من يناير سدّة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية، مخاوف في أوروبا بشأن استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا التي تعاني عسكريا في مواجهة روسيا.

وسبق أن وجّه الملياردير الجمهوري انتقادات للدعم الأمريكي لأوكرانيا والذي بلغ عشرات مليارات الدولارات، وتعهّد وضع حد للحرب بعيد تنصيبه.



