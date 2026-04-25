اليونان وفرنسا تجددان تحالفهما الاستراتيجي لـ 5 سنوات إضافية

وقع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أثينا، اليوم السبت، عدداً من الاتفاقات وتجديد اتفاق أمني ثنائي.

وكان توقيع الاتفاق قد تم في عام 2021 بين ماكرون وميتسوتاكيس، وشمل بنداً للدفاع المشترك والتزامات من اليونان لشراء سفن حربية فرنسية بقيمة 3 مليارات يورو على الأقل، حسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.

ويمدد التجديد الاتفاق لمدة 5 سنوات، مع تجديده تلقائياً بعد ذلك. ومن المتوقع أيضاً أن يشمل مجالات جديدة من التعاون، مثل السياسة الخارجية والحماية المدنية والاقتصاد.