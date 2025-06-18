فرنسا تعتزم إطلاق مبادرة لتسوية النزاع بين إسرائيل وإيران

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير خارجيته جان- نويل بارو طرح مبادرة خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين القريبين لاقتراح تسوية تفاوضية لإنهاء النزاع بين إسرائيل وإيران.

ونقلت الرئاسة الفرنسية في بيان لها عن ماكرون إعرابه خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في الإليزيه عن قلقه حيال التصعيد القائم، في ظل الضربات الإسرائيلية على مزيد من الأهداف التي لا صلة لها بالبرنامج النووي والبالستي الإيراني، وسقوط عدد متزايد من الضحايا المدنيين في إيران واسرائيل.

وشدد ماكرون على ضرورة وضع حد سريع لهذه العمليات العسكرية وفق الرئاسة الفرنسية غير أنه لم يُحدّد طبيعة المبادرة التي سيتقدم بها وزير خارجيته الذي حضر اجتماع مجلس الدفاع إلى جانب رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو.

وطلب ماكرون من وزارة الخارجية الفرنسية اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل مغادرة الرعايا الفرنسيين في إيران و إسرائيل.