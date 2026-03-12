ماكرون يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم بري على لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء إسرائيل إلى الامتناع عن شن "أي هجوم بري على لبنان"، وذلك بعدما أجرى "محادثة مطوّلة" مع نظيره اللبناني جوزاف عون.

وجاء في منشور لماكرون على منصة إكس "لقد ارتكب حزب الله خطأ جسيما عندما أقحم لبنان في المواجهة مع إسرائيل. ويجب عليه أن يوقف هجماته فورا"، وأضاف أنه يجب على إسرائيل "الامتناع عن شن أي هجوم بري على لبنان".

وتابع "التنسيق بين القيادتين اللبنانية والسورية مهم وسندعمه، وفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع يدعم جهود لبنان لاستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها".