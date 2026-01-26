مارك روته يشعل الجدل...أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون أمريكا

أشعل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته الجدل بعد أن صرح اليوم الإثنين أن أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، في ظل الدعوات داخل القارة للاعتماد على نفسها بعد التوترات بشأن غرينلاند.

وقال روته أمام نواب البرلمان الأوروبي “إذا كان أي شخص هنا يعتقد مجددا أن الاتحاد الأوروبي، أو أوروبا ككل، يمكنها الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة – فليستمر في الحلم. لا يمكنه ذلك"

وأقر الأمين العام لحلف الناتو أيضا بأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفق الكميات المطلوبة.، مشيرا إلى أن كييف لن تتمكن من الصمود في النزاع دون إمدادات الأسلحة الأمريكية.

وقال روته: "يقوم الاتحاد الأوروبي هنا بعمل حيوي جدا، فحزمة الدعم البالغة 90 مليار يورو ستحدث فرقا كبيرا في أمن أوكرانيا وازدهارها.لكنني أدعوكم بشدة إلى تأمين مرونة في كيفية إنفاق هذه الأموال، وعدم فرض قيود مفرطة مثل شرط 'الشراء من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ': "صحيح أن أوروبا تعمل الآن على بناء صناعتها الدفاعية، وهو أمر بالغ الأهمية، لكنها في الوقت الحالي لا تستطيع توفير ما يكفي تقريبا مما تحتاجه أوكرانيا اليوم للدفاع عن نفسها وردع العدوان غدا.. نحن جميعا ندرك أننا بدون هذا التدفق المستمر من الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة، لن نتمكن من الحفاظ على أوكرانيا في المعركة — حرفيا".

وكان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي«الناتو» روب باور، قد اعترف منذ فترة بأن طلبات أوكرانيا المفرطة من الأسلحة والذخائر وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا، تتجاوز قدرات الحلف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح الاسبوع الماضي بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيكون أضعف بكثير إذا انسحبت الولايات المتحدة منه، مؤكدا أن قوة الحلف الأساسية تعتمد على الدور الأمريكي.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض تعليقا على دور بلاده في الحلف:"لدينا علاقة ممتازة مع الناتو. لقد حسنتها كثيرا وجعلتها أقوى بكثير. الناتو الآن أقوى بكثير. لا أتفق مع الكثير مما فعلوه، لكنهم فعلوه قبل أن أتولى زمام الأمور".

يأتي هذا التصريح في وقت يواصل فيه ترامب التأكيد على الدور المركزي للولايات المتحدة في ضمان استقرار التحالفات العسكرية الدولية، في حين يشير بعض المراقبين إلى أن تصريحاته تعكس رؤية الرئيس التي تضع مصالح بلاده في صدارة أولويات الأمن الأوروبي والأطلسي.