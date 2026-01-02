2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا

سجل عام 2025 درجة حرارة متوسطة بلغت 12 درجة مئوية، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا منذ بدء الملاحظات النظامية في عام 1833، وفق التقرير الصادر عن المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية "KMI".

وأضاف التقرير أن عام 2025 تساوى مع عام 2014، بعد عامي 2020 و2022 اللذين سجلا 12.2 درجة مئوية، وعام 2023 الذي سجل 12.1 درجة مئوية.

وذكر أنه بعد عام 2024 الذي كان الأكثر رطوبة في سجل بلجيكا، شهد عام 2025 انخفاضا حادا في كمية الأمطار، لافتا إلى 2025 تميز بتسجيل بعض الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، حيث تم تسجيل أول "يوم صيفي" - وهو اليوم الذي تتجاوز فيه درجة الحرارة القصوى 25 درجة مئوية - في 12 أبريل، ليكون هذا هو أقدم تاريخ يُسجل فيه هذا الحدث منذ بدء قياس هذه المعايير في عام 1892.

وقال إن 2025 كان أيضًا العام الرابع من حيث الساعات المشمسة خلال الفترة المرجعية الحالية، إذ بلغ إجمالي عددها أكثر من 1804 ساعات، مقارنةً بالسجل القياسي البالغ 2021 ساعة الذي تحقق في عام 2003.

أما بالنسبة للأمطار، فقد سجل عام 2025 جفافا ملحوظا، إذ بلغ عدد أيام هطول الأمطار 145 يوما، وهو ثاني أدنى رقم تم تسجيله منذ بدء الملاحظات، متفوقًا قليلاً على الرقم القياسي المنخفض البالغ 142 يومًا الذي تم تسجيله في 2018، كما كانت الثلوج نادرة، حيث تم تسجيل ثلوج لسبعة أيام فقط، مقارنةً بمتوسط طويل الأمد يبلغ 17 يوما.

وأشار المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية إلى أن أعلى كمية هطول للأمطار قد سجلت في 8 سبتمبر الماضي، حيث سقط 62 ملم في مدينة هوكاي قرب ستافيلوت، كما لوحظ تباين استثنائي في درجات الحرارة يوم 2 يوليو، حيث سجلت درجة الحرارة في مدينة ميديلكيرك الساحلية 18.1 درجة مئوية، بينما كانت درجة الحرارة في ديبينبيك بمنطقة هاسبينغو 38 درجة مئوية، بفارق كبير قدره 19.9 درجة مئوية عبر مسافة قصيرة نسبيًا.