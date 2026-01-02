الرئيس السويسري: حريق "كران مونتانا" من أسوأ المآسي في البلاد

ارتفعت حصيلة قتلى حريق بحانة مكتظة بالمحتفلين بليلة العام الجديد في منتجع سويسري إلى 40 شخصا فيما بلغ عدد الإصابات 115 .

ووصف الرئيس السويسري جي بارمولا كارثة منتجع كران مونتانا للتزلج بأنها "واحدة من أسوأ المآسي التي عرفتها بلادنا على الإطلاق".

ولا يزال سبب الحريق غير واضح لكن السلطات رجحت أن يكون حادثا ‌عرضيا وليس هجوما.

وقالت السلطات إن كثيرا من الجثث محترق بشدة. وقالت السلطات ‌الإيطالية إن ستة إيطاليين في عداد المفقودين .

وقالت المدعية العامة المحلية بياتريس بيلود إن السلطات فتحت تحقيقا لكن من السابق لأوانه التعليق على أي إخفاقات محتملة ‍في السلامة.

وأضافت "..السيناريو الأكثر ترجيحا في الوقت الحالي ‌هو أن حريقا واسع النطاق تسبب في حدوث انفجار ".