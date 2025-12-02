أوروبا تترقب بقلق لقاء بوتين وويتكوف اليوم

في ظل تصاعد المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يتكثّف الحراك السياسي بين العواصم الأوروبية وواشنطن وموسكو، في حين تتجه الأنظار إلى مفاوضات مرتقبة، اليوم، في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، حيث عبّرت أوروبا عن مخاوفها من ضغوط قد تُمارس على كييف في إطار البحث عن تسوية سريعة.

واستبق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع بعقد محادثات استمرت ساعات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على كيفية إنهاء الحرب والضمانات الأمنية لكييف.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، أن المفاوضات المقررة اليوم بين بوتين وويتكوف قد تؤدي إلى ضغوط قاسية على أوكرانيا.

وقالت عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «أخشى أن يُمارس الضغط كله على الطرف الأضعف، لأن استسلام أوكرانيا هو أسهل سبيل لإنهاء هذه الحرب».

إلى ذلك، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقدا خلال لقائهما في باريس محادثات مع ويتكوف والمفاوض الأوكراني رستم عمروف اللذين اجتمعا في فلوريدا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثاته التي استمرت ساعات عدة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على كيفية إنهاء الحرب، مضيفاً أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون دائماً.

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي إنه تحدث مع رئيس الوفد الأوكراني، رستم عمروف، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، عقب اجتماع الوفدين الأوكراني والأمريكي في فلوريدا، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر شاركا أيضاً في المحادثات.

وأضاف الرئيس الأوكراني: «كان هذا اللقاء مهماً، واتفقنا على مناقشة مزيد من التفاصيل بشكل مباشر، وستعكف فرق المفاوضات على تنسيق مواعيد الاتصالات المحتملة».

وأعلن الكرملين أن ويتكوف سيلتقي ببوتين في موسكو، اليوم الثلاثاء، لمواصلة المناقشات حول الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

تأتي هذه الزيارة إلى روسيا عقب مفاوضات جرت بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في فلوريدا،أول من أمس، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنها «مثمرة»، ولكنه أكد الحاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق.

ويواجه زيلينسكي ضغوطاً عسكرية وسياسية كبيرة، في وقت يعبِّر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن حل الصراع الذي أشعلته روسيا قبل نحو 4 سنوات.

وعرضت واشنطن خطة لوضع حد للنزاع الذي بدأ قبل أكثر من 3 سنوات، وتسعى لوضع اللمسات الأخيرة عليها بموافقة موسكو وكييف.

وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية: «أوكرانيا لديها بعض المشكلات الصغيرة الصعبة»، في إشارة إلى تحقيق الفساد الذي أجبر أخيراً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إقالة مدير مكتبه الذي كان يترأس أيضاً وفد التفاوض.

وأضاف: «لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق».

من جهته، أشاد عمروف بالمفاوضات، واصفاً إياها أيضاً بأنها كانت «مثمرة وناجحة».

وكتب على موقع «فيسبوك» أنه أطلع زيلينسكي على «التقدم الكبير» الذي تم إحرازه في المحادثات.

ونصَّت النسخة الأولى للمقترح الواقع في 28 نقطة، والذي تمَّت صياغته من دون أي تدخل من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، على انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك (شرق) واعتراف الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع بمناطق دونيتسك والقرم ولوغانسك على أنها روسية.

وعدَّلت الولايات المتحدة في المسودة الأصلية بعد انتقادات من كييف وأوروبا، لكن الصيغة الحالية ما زالت غير واضحة.