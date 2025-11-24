العاصمة قالت لا.. "برلين" تصفع الحكومة بـ 67%

كشف استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، أن غالبية سكان برلين يرفضون تقدم العاصمة بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، فإن 67% من المشاركين يعارضون الترشح لاستضافة الأولمبياد للأعوام 2036 أو 2040 أو 2044، بينما يؤيد 27% فقط خطط الحكومة المحلية لولاية برلين في هذا الشأن.

ومن المرجح أن تزيد هذه النتائج من حدة النقاش حول مبادرة الأولمبياد التي تتبناها الحكومة المحلية لولاية برلين، خاصة وأن تحالف "نولمبيا" المعارض لاستضافة الأولمبياد أعلن عن إطلاق حملة لجمع التوقيعات ضد الترشح اعتباراً من الأول من يناير 2026.

ويُرجح إجراء استفتاء شعبي بحلول عام 2027، أي بعد قرار اللجنة الأولمبية الرياضية الألمانية في خريف عام 2026 بشأن المدينة الألمانية التي سيُجرى ترشيحها.

ويشكل ذلك عائقاً واضحاً أمام برلين، إذ قد تحصل المدينة أولاً على حق الاستضافة ثم تواجه لاحقاً رفضاً شعبياً.

إلى جانب برلين، تسعى كل من ولاية شمال الراين-ويستفاليا ومدينتي ميونخ وهامبورج إلى الترشح لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية.

وقد صوت سكان ميونيخ مؤخراً لصالح ملف استضافة الأولمبياد، بينما ستجري ولاية شمال الراين-وستفاليا استفتاء في 19 أبريل حول ما إذا كان ينبغي لمنطقة الراين-رور المضي قدماً في الترشيح.

وعلى الرغم من نتائج الاستطلاع، لا يشك مخططو الأولمبياد في برلين في وجود دعم قوي لملف المدينة.

وقال ممثل الأولمبياد، كاوه نيروماند، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه "من المعتاد أن تتم مناقشة كل شيء يميناً ويساراً في برلين، ولكن في النهاية، يظهر حماس كبير وحيوية كبيرة".

ولا يرى نيروماند ولا رئيس اتحاد الرياضة في ولاية برلين، توماس هارتل، أي سبب للقلق في هذه المرحلة.

وقال هارتل إن استطلاعات رأي أخرى تظهر نسبة تأييد أعلى للألعاب، لكنه أوضح أن "نتائج الاستطلاع تعني أننا ما زلنا نواجه تحدياً كبيراً وعلينا تغيير الرأي العام".

وأعلن نيروماند عن عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأجواء في المدينة، مشيراً إلى أنه من المقرر اتخاذ جميع الإجراءات في سبتمبر 2026، عندما تقرر اللجنة الأولمبية الألمانية اختيار المدينة المرشحة.

يذكر أن ألمانيا استضافت الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936 في برلين، وعام 1972 في ميونيخ، لكن عدة محاولات لاحقة لاستضافة الألعاب فشلت أو أُوقفت بسبب استفتاءات شعبية.