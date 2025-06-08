زلزال عنيف يهز تشيلي ويقطع الكهرباء

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة أتاكاما شمالي تشيلي، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقاً للسلطات. ووقع الزلزال على بعد 54 كيلو متراً جنوب مدينة دييغو دي ألماغرو، وفقاً للمركز الوطني لرصد الزلازل. وأعلن الرئيس غابرييل بوريتش، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، أنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن.

وعرضت وسائل إعلام محلية صوراً لنوافذ محطمة وأجزاء من جدران منهارة في مدينة كوبيابو، على بعد 800 كيلو متر شمالي العاصمة سانتياغو. وقال نائب مدير الطوارئ في الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث، ميغيل أورتيز: «بعد هذا الزلزال انقطعت الكهرباء عن 23 ألف مشترك في منطقة أتاكاما»، مشيراً إلى أنه أُبلغ عن انهيارات أرضية طفيفة.

وتعد تشيلي واحدة من أكثر الدول نشاطاً زلزالياً في العالم، حيث تلتقي على أراضيها 3 صفائح تكتونية، هي نازكا وأمريكا الجنوبية وأنتاركتيكا، وعام 1960 دمر زلزال بقوة 9.5 درجات مدينة فالديفيا الجنوبية، وأودى بحياة أكثر من 9 آلاف شخص، وفي العام 2010 أودى زلزال بقوة 8.8 درجات أعقبه تسونامي بحياة أكثر من 520 شخصاً.