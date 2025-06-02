ربيع 2025 الأكثر حراً على الإطلاق في المملكة المتحدة

شهدت المملكة المتحدة فصل الربيع الأكثر حراً وجفافاً منذ أكثر من خمسين عاماً، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، الاثنين.

وبلغ معدل الحرارة من مارس إلى مايو 9,5 درجات مئوية، وهو مستوى قياسي منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1884.

وبلغ معدل الحرارة القياسي السابق 9,37 درجة مئوية، وسُجّل في ربيع العام الماضي.

وشهدت بريطانيا أيضاً أكثر فصول الربيع إشراقاً منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1910، إذ بلغ عدد ساعات سطوع الشمس 653,3 ساعة بين الأول من مارس و31 مايو 2025 في المملكة المتحدة، أي أعلى بنسبة 43% من المعدل العام.

وكان أيضاً "الربيع الأكثر جفافاً منذ أكثر من 50 عاماً" في هذا البلد، المعروف بمناخه المحيطي، إذ بلغ معدل هطول الأمطار 128,2 ميليمتراً فقط بين بداية مارس ونهاية مايو، وفق هيئة الأرصاد الجوية البريطانية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بيانه "إن هذا المزيج من الحرارة وأشعة الشمس، إلى جانب انحباس المطر، أوجد ظروفاً صعبة للزراعة وموارد المياه في معظم أنحاء البلاد".

في منتصف مايو، "شهدت المملكة المتحدة أجف ربيع لها منذ أكثر من قرن. وعلى الرغم من أن الطقس الرطب الذي سُجل أخيراً قد حسّن الظروف بشكل طفيف، إلا أن ربيع عام 2025 يظل سادس أكثر ربيع جفافاً منذ بدء تسجيل الأمطار عام 1836"، وفق مكتب الأرصاد الجوية.

هذا الرقم، البالغ 128,2 ميليمتراً من الأمطار، أقل بنسبة 40% من المعدل منذ بدء تسجيل الأمطار.

وذكرت الوكالة البريطانية أن إنجلترا شهدت خصوصاً "أجف ربيع لها منذ أكثر من 100 عام، بعد عام 1893".

في منتصف مايو، عقدت وكالة البيئة البريطانية اجتماعاً للإنذار المبكر لفريقها العامل المعني بالجفاف، وحثت شركات المياه على "بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاحتياطيات" المائية.

وبحسب الوكالة، "فإن ثمانية من أصل فصول الربيع العشرة الأكثر دفئاً في المملكة المتحدة حدثت منذ عام 2000، كما أن أدفأ ثلاثة فصول ربيع سُجلت كلها منذ عام 2017، ما يدل على كيفية تغير مناخنا".

وشهدت بحار المملكة المتحدة أيضاً موجة حر غير عادية، إذ سجلت درجات حرارة سطح البحر أرقاماً قياسية في أبريل ومايو، متجاوزة المعدل الطبيعي بأربع درجات في بعض المناطق.

