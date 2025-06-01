وكالة الطاقة الذرية تتهم إيران بتنفيذ أنشطة سرية

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أن إيران نفذت سابقاً أنشطة نووية سرية في 3 مواقع وخزنت اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 %، فيما شددت طهران على أنها تتفق مع رؤية واشنطن بأن السلاح الذري يعد أمراً غير مقبول.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري إلى الدول الأعضاء: إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في 3 مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وجاء في التقرير الشامل الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر، أن هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن بعض الأنشطة استخدمت مواداً نووية غير معلن عنها. كما كشف التقرير أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.

وأوضح أنه حتى 17 مايو، قامت إيران بتخزين 408.6 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 %. وهذه زيادة بواقع 133.8 كيلوغراماً منذ آخر تقرير أجرته الوكالة في فبراير. وأضافت الوكالة أن إيران جمعت كمية إضافية من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من المستخدم في سلاح نووي، داعية طهران للتعاون مع تحقيقاتها.

دعوات تحرك

في الأثناء، قالت إسرائيل: إن أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلمياً، وأن طهران لا تزال عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية. وقال مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان: «على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لوقف إيران، مضيفاً أن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه لا يوجد إلا في الدول التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، وليس له أي مبرر مدني على الإطلاق.

موقف

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن السلاح الذري غير مقبول. وقال عراقجي في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي: «إذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضاً غير مقبولة، مضيفاً في إشارة إلى الموقف الأمريكي: «نحن متفقون معهم على هذه النقطة». وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبيل ساعات، بأن بلاده تقترب من التوصل إلى اتفاق مع طهران، مضيفاً: «إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع إيران فسيكون ذلك أمراً جيداً للغاية .. يجب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً، فالمسألة بسيطة جداً .. وأعتقد أننا أصبحنا قريبين نسبياً من التوصل إلى اتفاق مع إيران».