النمسا تعين أول مبعوث خاص لها لمنطقة الشرق الأوسط

أعلنت النمسا تعيين أول مبعوث خاص لها لمنطقة الشرق الأوسط اعتباراً من مطلع يناير المقبل، بهدف الإسهام بشكل ملموس في دعم جهود تحقيق الاستقرار خلال “مرحلة حيوية للغاية تمر بها المنطقة.

وكشف بيان لوزارة الخارجية النمساوية عن تعيين رئيس ديوانها السفير أراد بينكو، مبعوثًا خاصًا للشرق الأوسط والذي يتمتع بمسيرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 25 عامًا وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تمثل محوراً رئيسياً لسياسة البلاد الخارجية.

وأوضح أن مهام المبعوث الخاص الجديد ستركز على رعاية العلاقات مع دول المنطقة كلها مع إيلاء أولوية خاصة لتعزيز عمليات السلام والوساطة في المنطقة، والتنسيق بين المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي والسياسة الخارجية إضافةً إلى تعميق التعاون الاقتصادي.

وأرجعت وزارة الخارجية النمساوية قرار تعيين مبعوث خاص للشرق الأوسط إلى ما تمر به المنطقة حاليًا من مرحلة ديناميكية للغاية" وأشارت إلى الوضع الراهن الهش والجهود الدبلوماسية المحيطة بخطة السلام في غزة يبرز ضرورة تعزيز التعاون الدولي والمشاركة المستدامة أكثر من أي وقت مضى.