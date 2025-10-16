ألمانيا تستنفر: ميرتس يُعلن عن «خطة عمل شاملة» ضد «الحرب الهجينة» الروسية في أوروبا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الخميس أنه سيعمل في الأيام المقبلة على وضع "خطة عمل شاملة" ضد "الحرب الهجينة" التي تشنها روسيا على أوروبا.

وفي كلمة أمام البوندستاغ، تطرّق ميرتس مجدداً إلى أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية وحملات التضليل والتجسس المنسوبة إلى موسكو، مع تزايد الحوادث على هذه الصُّعد في دول الاتحاد الأوروبي منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال المستشار الألماني: "لن نسمح بزعزعة استقرار مجتمعنا الحر بهجمات هجينة، لذلك فإن مجلس الأمن القومي الذي أنشأناه أخيراً، يعمل حالياً على وضع خطة عمل شاملة لمكافحة التهديدات الهجينة، والتي سيُنظر فيها خلال أيام قليلة في اجتماعه الافتتاحي".

وأشار ميرتس إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، ازداد عدد المرات التي انتهكت فيها مُسيَّرات المجال الجوي الأوروبي، وخصوصاً ألمانيا".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على أن "الخوف يستطيع شلّ مجتمع حر وتقويض إرادتنا في التصرف بحزم"، لكنه "مخطئ: لن نستسلم للترهيب".

وأُنشئ مجلس الأمن القومي في نهاية أغسطس بهدف تنسيق استجابة ألمانيا للتحديات الأمنية بشكل أفضل وتطوير استراتيجيات طويلة الأجل.

ويضم المجلس الذي يرأسه المستشار الألماني، وزير المال وهو أيضاً نائب المستشار، ووزراء الداخلية والخارجية والعدل والاقتصاد والدفاع والتعاون والشؤون الرقمية ورئيس المستشارية.