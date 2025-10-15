ألمانيا تتعهد بتقديم حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

تعهدت ألمانيا، اليوم الأربعاء، بتقديم حزمة مساعدات عسكرية تتجاوز قيمتها ملياري دولار لأوكرانيا، في الوقت الذي أشارت فيه الحكومة الأوكرانية إلى أنها ستكون بحاجة لـ 120 مليار دولار في عام 2026 للتصدي للحرب على أراضيها منذ فبراير عام 2022.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن ألمانيا ستشتري أسلحة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار لصالح أوكرانيا ضمن برنامج جديد لتسريع وتيرة توريد المعدات العسكرية.

وأعلنت إستونيا وفنلندا وليتوانيا والسويد أنها ستشارك أيضا في مبادرة التمويل.

وأضاف بيستوريوس أن "حزمة المساعدات الألمانية تلبي عددا من الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا، وتشمل أنظمة دفاع جوي، وصواريخ باتريوت الاعتراضية، وأنظمة رادار، ومدفعية موجهة عالية الدقة، وصواريخ، وذخائر".

وقال بيستوريوس إن ألمانيا ستوفر بشكل منفصل "منظومتين إضافيتين للدفاع الجوي طراز "آيريس-تي"، وعددا كبيرا من الصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى صواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف"، إلى جانب أسلحة مضادة للدبابات، وأجهزة اتصال، وأسلحة خفيفة.







