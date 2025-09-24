ماكرون لإيران: لم يبق سوى بضع ساعات لتجنب العقوبات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الأربعاء" لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان الذي التقاه في الأمم المتحدة، أن اتفاقا بشأن النووي الإيراني ما زال "ممكنا" لتجنيب البلاد إعادة تفعيل العقوبات الدولية، قائلا "لم يبق سوى بضع ساعات".

وأوضح الرئيس الفرنسي في منشور على إكس عقب لقائه بزشكيان أن "على إيران أن تستجيب للشروط المشروعة التي حدّدناها".

وأورد ماكرون الشروط التي لن "يتساهل" الأوروبيون حيالها وهي "وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية" و"الشفافية فيما يتّصل بمخزونات المواد المخصبة" و"الاستئناف الفوري للمفاوضات".

وقال "موقفنا واضح: يجب ألا تحصل إيران على أسلحة نووية أبدا"، مذكرا بأنّه "في مواجهة عدم وفاء" طهران "بالتزاماتها في الملف النووي"، بادرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراء في مجلس الأمن الدولي "يسمح بإعادة فرض العقوبات".

وتجري محادثات اللحظة الأخيرة على هامش الجمعية للأمم المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وتجنّب إعادة فرض العقوبات السبت عند الساعة 12 ليلا بتوقيت غرينتش.

وقبل لقائه نظيره الإيراني، قال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 24" و"راديو فرانس إنترناسيونال" صباح اليوم، إنّ هناك حاجة إلى "مبادرة أخيرة" من قبل إيران لتتجنّب إعادة تفعيل العقوبات ضدها.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطاب أمام الأمم المتحدة "الأربعاء" أنّ بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، رافضا اتهامات الدول الغربية على هذا الصعيد.