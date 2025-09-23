تعليق الرحلات في مطار كوبنهاجن بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة

تم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاجن عقب رصد "طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيرة كبيرة"، بحسب بيان للشرطة الدنماركية نُشر على منصة "إكس".

وذكر مطار كوبنهاجن، وهو الأكبر في اسكندنافيا، مساء الاثنين إن "طائرات مسيّرة مجهولة الهوية" تسببت في وقف إقلاع الرحلات وتحويل رحلات أخرى إلى مطارات قريبة.

وتم إغلاق المطار لفترة وجيزة أمام الإقلاع والهبوط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال مطار كوبنهاجن كاستروب في بيان صباح اليوم الثلاثاء: "أُعيد فتح مطار كوبنهاجن بعد إغلاقه بسبب نشاط طائرات مسيرة".

وأظهرت وسائل إعلام محلية انتشارا أمنياً كبيراً في محيط المطار. ولا يزال من غير الواضح متى ستعود العمليات إلى طبيعتها.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مطار العاصمة النرويجية أوسلو أيضا بعد رصد طائرات مسيّرة، بحسب ما أفادت هيئة البث النرويجية (إن آر كي) في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. ووفقا للشركة المشغلة "أفينور"، تم إغلاق كل من المطار والمجال الجوي فوق أوسلو. وقالت متحدثة باسم المطار إن الرحلات القادمة كانت تُحول إلى وجهات أخرى.

تأتي هذه التطورات وسط مخاوف أمنية متزايدة في شمال أوروبا بعد تصاعد أنشطة التخريب الروسية، وتكرار اختراق طائرات مسيّرة ومقاتلات لأجواء الناتو في الأسابيع الأخيرة.