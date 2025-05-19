الإمارات تعزي فنلندا وإستونيا بضحايا تحطم مروحيتين

وام - وكالات

أعربت دولة الإمارات، عن تضامنها مع جمهورية فنلندا وجمهورية إستونيا، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تصادم مروحيتين، وقع بالقرب من مطار أورا، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية فنلندا الصديقة، وجمهورية إستونيا الصديقة، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم جراء اصطدام مروحيتين وتحطمهما في فنلندا السبت، حسبما أفادت الشرطة الفنلندية.

وقال المفتش العام يوهانس سيريلا في بيان «قتل خمسة أشخاص في حادث المروحية قرب مطار أورا».

وذكرت الشرطة أن التصادم وقع بعد الظهر بقليل بالقرب من بلدة كاوتوا، مضيفة أن الحطام سقط على بعد 700 متر تقريباً من طريق أوهيكولكوتي.

وبحسب بيانات كل من المروحيتين، كانت إحداهما تنقل ثلاثة أشخاص والثانية شخصين. وهما أقلعتا من تالين في إستونيا، وكانتا في طريقهما إلى مدينة بيكاير في الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات من مكان الحادث.

وأفادت وسائل إعلام بأن القتلى الخمسة هم رجال أعمال.

منطقة غابات

وعُثر على حطام المروحيتين في منطقة غابات شمال مدينة توركو. ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.

ووقع الحادث غرب العاصمة الفنلندية هلسنكي قرابة منتصف نهار السبت، ولم تكشف السلطات بعد سبب وقوعه.

من جانبها، نقلت صحيفة «إلتاليهتي» الفنلندية عن شاهد العيان أنتي ماريانين قوله إنّه رأى إحدى المروحيّتين تصطدم بالأخرى. وأوضح «سقطت إحداهما كالحجر بينما سقطت الثانية بشكل أبطأ».

وذكرت هيئة البث العامة الإستونية نقلاً عن صحيفة فنلندية أن إحدى الطائرتين مسجلة في إستونيا، والأخرى في النمسا.

ونقلت هيئة الإذاعة الفنلندية «واي إل إي» عن أحد السكان المحليين قوله إن المروحيتين كانتا تحلقان بالقرب الشديد من بعضهما البعض، ثم قامت إحداهما بحركة غير متوقعة واصطدمت بالأخرى. وأضاف الشاهد: «كان هناك اصطدام مروع».