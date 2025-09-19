تضامناً مع غزة.. نائبة هولندية ترتدي ألوان علم فلسطين في الجلسة البرلمانية

على خلفية الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، أثار البرلمان الهولندي جدلاً خلال مناقشة الميزانية بعدما طرد رئيسه زعيمة حزب "من أجل الحيوانات"، " إستر أويفهاند؛ إثر ارتدائها ملابس تحمل ألوان العلم الفلسطيني.

واعتبر رئيس البرلمان أن على النواب الالتزام بارتداء ملابس "محايدة".

وعادت أويفهاند لاحقاً ببلوزة حمراء عليها نقشة البطيخ، وهو رمز آخر للتضامن مع فلسطين، دون اعتراض من الرئيس هذه المرة.

وأشارت التقارير إلى أن بعض النواب ارتدوا شارات أو رموزاً سياسية أخرى خلال الجلسة، مثل دبوس العلم الفلسطيني أو شريطاً أصفر للإشارة إلى الأسرى الإسرائيليين، وغالباً ما يُتغاضى عنها.

وأعلنت النائبة الهولندية، تعاطفاً رمزياً مع القضية الفلسطينية، خلال إحدى جلسات، وتصاعد الجدل وتدخلت النائبة ليدفي دي فوس من حزب (الحرية والديمقراطية)، معتبرة أن السماح لإستر أويفهاند بالاستمرار في الحديث في ظل ملابسها ذات الطابع السياسي، يعد تناقضاً مقارنة بما حدث مع زميلها غيديون فان مايرين، الذي طُلب منه سابقاً خلع قميص يحمل صورة جنين عمره 22 أسبوعاً، لحمله دلالة سياسية أو رأياً يخالف عرف الجلسات.

وتزامن خروج النائبة الهولندية مع تصاعد الجدل حول غزة؛ حيث هاجم نواب رئيس الوزراء المؤقت ديك سخوف معتبرين أن حكومته لا تبذل ما يكفي، فيما واصل زعيم حزب PVV خيرت فيلدرز خطابه المتشدد ضد الأقليات .