بريطانيا: نعمل مع أمريكا على وقف دائم لإطلاق النار بين الهند وباكستان

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس، أن بريطانيا تعمل مع الولايات المتحدة لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، والمضي في تدابير بناء الثقة والحوار.

وقال لامي لوكالة رويترز في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في ختام زيارة استمرت يومين: «سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لضمان التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإجراء الحوار والعمل مع باكستان والهند على كيفية التوصل إلى تدابير بناء الثقة بين الجانبين».

ورداً على سؤال حول تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند مما يهدد بالضغط على إمدادات المياه لباكستان، قال لامي: «نحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة».

وكانت باكستان أفادت بأن بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى، اضطلعت بدور رئيسي في تهدئة القتال.

والتقى لامي، أول من أمس، نظيره الباكستاني إسحاق دار في إسلام آباد، حيث ناقشا وقف إطلاق النار.

ودعت باكستان إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد مؤكدة التزامها بذلك، لكنها قالت إنه لن يكون لديها خيار إلا الرد إذا استأنفت الهند عملياتها العدائية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار إن المحادثات يجب أن تجرى في دولة ثالثة، لكن لم يُحدد موعد أو مكان إجراء المحادثات.

إلى ذلك، أشاد نواز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، ببرلمان بلاده لموقفه الموحد خلال التوترات الأخيرة بين باكستان والهند، واصفاً التضامن بين الأحزاب بأنه تحول مرحب به من الانقسامات السياسية لصالح الأمن القومي.

وخلال اجتماع في بلدة رايوند بإقليم البنجاب مع السيناتور عرفان صديقي، الزعيم البرلماني في مجلس الشيوخ، قال نواز شريف، إن الممثلين المنتخبين رددوا مشاعر الجمهور ورفعوا معنويات القوات المسلحة بدعمهم القوي، وفق صحيفة ذا نيشن الباكستانية.

وأشاد أيضاً بوسائل الإعلام الباكستانية لتغطيتها المسؤولة خلال الأزمة، مشيراً إلى دورها الرئيسي في تقديم موقف باكستان إلى المجتمع الدولي.