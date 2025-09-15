إسبانيا تلغي عقداً بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية

ألغت الحكومة الإسبانية عقدا تبلغ قيمته حوالى 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي على ما جاء في وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.

وأتت هذه الخطوة بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي أن حكومته ستصدر قانونا يفرض حظرا على شراء أو بيع معدات عسكرية مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وأمس الأحد نزل إلى شوارع مدريد الأحد آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في المرحلة النهائية لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية في ذروة تحركهم الذي بوشر قبل ثلاثة أسابيع احتجاجا على مشاركة فريق إسرائيلي وانتهى بالدخان والغاز المسيل للدموع.

واقتحم متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني ويرددون شعارات مؤيدة لغزة، الحواجز في شارع غران فيا الشهير في وسط العاصمة السياحي ودخلوا إلى مسار السباق.

وقد حاول عناصر الشرطة الذين انتشروا بأعداد كبيرة صد المتظاهرين مطلقين الغاز المسيل للدموع بعدما غرق الطواف في الفوضى.

وأطلق المتظاهرون صيحات فرح عندما أعلن المنظمون إلغاء المرحلة الأخيرة من السباق قبل خط النهاية بـ56 كيلومترا. وراحوا يرددون "فلسطين فازت بلا فويلتا (طواف إسبانيا)".

وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني اليسارية الراديكالية يولاندا دياز أمس الأحد إن إسرائيل "لا يمكنها المنافسة في أي حدث بينما تستمر في ارتكاب إبادة جماعية"، بعدما أوقفت احتجاجات رافضة للحرب في غزة المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.