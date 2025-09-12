ترامب: صبري بدأ ينفد من بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن صبره من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ ينفد.

وذكر ترامب في مقابلة مع برنامج "فوكس اند فريندز" على شبكة فوكس نيوز أن صبره "بدأ ينفد نوعا ما وبسرعة".

و يبدو أن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى السلام في أوكرانيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تسير على نحو سيئ، كما كان متوقعاً وفق سي إن إن.

ومنذ لقائهما في ولاية ألاسكا الأمريكية الشهر الماضي، لم يُبدِ بوتين اهتمامًا يُذكر بإجراء مفاوضات السلام المباشرة مع أوكرانيا التي سعى ترامب لها.

وهاجمت روسيا شركة أمريكية في أوكرانيا، وواصلت قصف أوكرانيا ومؤخراً، أرسلت طائرات بدون طيار إلى المجال الجوي البولندي في حدث غير مسبوق على ما يبدو، أثار مخاوف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من حرب أوسع نطاقًا.

وتساءل ترامب على منصته "تروث سوشيال"، الأربعاء: "ما قصة انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي بطائرات بدون طيار؟"، وأضاف، دون الخوض في التفاصيل: "ها نحن ذا".

وسبق لترامب أن تساءل أن بوتين قد "يُغريني"، لكنه لم يُحرك ساكنًا لتنفيذ هذا الرأي، متجاوزًا مرارًا وتكرارًا مهلة "الأسبوعين" التي منحها للرئيس الروسي لإحلال السلام.

لكن حتى مع تردد ترامب الشديد في استنتاج أن بوتين يتلاعب به، كان المشرعون الجمهوريون يفعلون ذلك نيابةً عنه، وهم غالبًا ماكانوا يُزيّفون المواقف لتجنب تنفير ترامب، لكنهم يُصوّرون رئيسًا أمريكيًا مُستغلًا.

وقالت السيناتور جوني إرنست، الأربعاء: "يريد الرئيس ترامب التأكد من أنه يُتيح كل فرصة للسلام لحل هذه الحرب. لكن بوتين يتلاعب به"، قبل أن تُضيف: "وأعتقد أن الرئيس يُدرك ذلك".

وكذلك أدلى السيناتور توم تيليس بتصريحات مماثلة، وقال: "أعتقد أن روسيا تتلاعب بنا - إنها تتلاعب بنا حقًا كالبيانو الآن"، مُدعيًا أن ترامب "ليس ساذجًا".

ولا يترشح أيٌّ من السيناتورين لإعادة انتخابه العام المقبل، مما يسمح لهما بأن يكونا أكثر صراحةً في تقييماتهما لتعامل ترامب مع السياسة الخارجية لكن الأمر لا يقتصر على الجمهوريين المُغادرين مناصبهم فقط.

وأشار رئيس هيئة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجر ويكر، إلى هذا التوجه خلال خطاب ألقاه، الاثنين، قبل التطورات في بولندا، وقال إن ترامب "منح فلاديمير بوتين كل الفرص"، لكن الرئيس الروسي "سخر من عملية السلام" و"تلاعب بالمفاوضات".