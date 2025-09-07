أمطار غزيرة تغلق طرقاً وتعطل قطارات في السويد

تسبّبت أمطار غزيرة جداً في شمال شرق السويد بإغلاق العديد من الطرق وتوقف القطارات، وفق ما أعلنت هيئة النقل السويدية الأحد.

وقالت الهيئة في بيان إن الحركة "على الطرق وشبكات السكك الحديد تأثرت بشدة بعد هطول أمطار غزيرة في فاسترنورلاند"، وحثت سائقي السيارات على عدم القيادة في أربع بلديات هي كرامفورس وسولفتيو وأورنشولدسفيك وهارنوساند.

وتوقفت حركة القطارات بالكامل منذ صباح الأحد بين أورنشولدسفيك وهارنوساند.

وأفادت خدمات الطوارئ على موقعها الإلكتروني بوقوع حوادث عديدة وفيضانات وخروج قطار شحن عن مساره، من دون تسجيل إصابات.

وقال أحد مسؤولي فرق الإنقاذ لايف فيكستروم للإذاعة العامة السويدية "كأن الطرق انهارت، إذ تتحوّل إلى حفر عميقة".

من جهته، قال أحد السكان أوفه ليندبرغ للتلفزيون السويدي "لم أرَ شيئًا كهذا من قبل. ارتفع منسوب البحيرة بنصف متر منذ مساء أمس".