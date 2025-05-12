البابا لاون الرابع عشر يدعو المسؤولين في العالم إلى وقف الحروب

دعا البابا لاون الرابع عشر كبار المسؤولين في العالم إلى وقف الحروب قائلاً على غرار سلفه البابا فرنسيس: «لا للحرب»، وذلك في عظته الأولى، أمس، من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وقال البابا في الأحد الأول لخدمته كأسقف روما: «أمام المشهد المأسوي الحالي، حيث هناك هذه الحرب العالمية الثالثة المجزأة، بحسب ما كرر أكثر من مرة البابا فرنسيس، أتوجه أنا أيضاً إلى كبار العالم مكرراً النداء الآني دائماً: لا للحرب أبداً».

وأضاف: «أحمل في قلبي معاناة الشعب الأوكراني الحبيب». وحض «على بذل كل ما يمكن لبلوغ سلام حقيقي، وعادل ودائم في أسرع وقت ممكن»، كما دعا إلى «إطلاق سراح جميع السجناء وإلى إعادة الأطفال إلى عائلاتهم».

وقال البابا البالغ 69 عاماً في شأن الحرب في غزة إنه «يتألم بشكل كبير أمام ما يحدث في قطاع غزة»، ودعا إلى «وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المنهكين، وإطلاق سراح جميع الرهائن» الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

الأحد الأول

واحتشد عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان لمتابعة كلمة البابا في الأحد الأول لخدمته كأسقف روما، إذ تشكل تقليدياً فرصة للحبر الأعظم لتناول المستجدات على الساحة الدولية. وقالت الأخت جنفييف جانينجروس بعدما تابعت كلمة البابا في الساحة إلى جانب حشود المؤمنين «إنه امتداد للبابا فرنسيس». وجنفييف راهبة فرنسية كانت مقربة من البابا الراحل فرنسيس الذي توفي في 21 أبريل عن عمر ناهز 88 عاماً، وانتشرت صورها في أنحاء العالم عندما صلت أمام نعشه، خلافاً للبروتوكول.

وخلال حبريته التي استمرت 12 عاماً، أطلق البابا فرنسيس دعوات عديدة للسلام، من دون أن تلقى نداءاته بشأن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط آذاناً صاغية.

وقال الكاردينال الإيطالي بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس، لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية إن البابا الجديد «شخص يوحي بالكثير من الثقة على الفور، رجل لطيف يعرف كيف يستمع، شخص واضح وحر».

كما دعا البابا لاون الرابع عشر، الذي أصبح الزعيم الروحي الجديد لنحو 1,4 مليار كاثوليكي، الكنيسة إلى تزويد الشباب بـ«نماذج يحتذى بها»، وذكّر بـ«الحاجة» إلى دعوات، وخصوصاً بالنسبة لـ«الكهنوت والحياة الرهبانية».

الحياة المشتركة

واحتفل البابا الجديد بالقداس، صباح أمس، على مقربة من قبر «القديس بطرس» أسفل البازيليك الفاتيكانية بمشاركة الرئيس العام لرهبنة القديس أغسطينوس الأب أليخاندرو مورال أنطون، وذلك قبل الصلاة في ساحة القديس بطرس.

في خطاب تنصيبه، أكد البابا أنه ينتمي إلى رهبنة القديس أغسطينوس التي تأسست في القرن الثالث عشر، ويتبع أعضاؤها مبادئ الحياة المشتركة والتبادل والبحث عن الحقيقة، وعُين رئيساً لها من 2001 إلى 2013.

وبعد صلاة الأحد تنتظر البابا سلسلة مشاورات مكثفة، كما يستقبل وسائل الإعلام الاثنين، وأعضاء السلك الدبلوماسي الجمعة.

وسيقام القداس الاحتفالي بتنصيبه الأحد 18 مايو في ساحة القديس بطرس، بحضور العديد من الزعماء الأجانب أو ممثليهم.