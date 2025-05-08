من هو البابا ليو الرابع عشر؟

أعلن عن انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدا للفاتيكان وزعيما للكنيسة الكاثوليكية، اليوم "الخميس"، ليصبح بذلك أول أمريكي يتولى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.

ويُعد بريفوست من الشخصيات البارزة في الكنيسة الكاثوليكية العالمية، وقد اختار البابا الجديد اسم ليون الرابع عشر.

والبابا الجديد مولود في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية في 14 سبتمبر 1955، وكان مساعداً مقرباً من البابا الراحل فرنسيس. ويعرف في أوساط حكومة الفاتيكان بأنه شخصية معتدلة قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة.

شغل بريفوست عدة مناصب كنسية رفيعة، أبرزها:

-tرئيس مجمع الأساقفة في الفاتيكان، وهو المنصب الذي عُيّن فيه بتاريخ 30 يناير 2023، يتولى هذا المجمع مسؤولية تقديم التوصيات للبابا بشأن تعيين الأساقفة في الكنائس ذات الطقس اللاتيني حول العالم.

-tرئيس اللجنة البابوية لأمريكا اللاتينية، وهي لجنة تُعنى بدراسة أوضاع الكنيسة في القارة التي تضم نحو 40 بالمئة من كاثوليك العالم.

-tإلى جانب مهامه الإدارية والروحية، يتقن بريفوست عدة لغات، من بينها الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، الفرنسية، والبرتغالية، كما يقرأ اللاتينية والألمانية، ما يُسهّل تواصله مع رجال الدين الكاثوليك من مختلف الدول.

- نال رتبة كاردينال في 30 سبتمبر 2023، وفي 6 فبراير 2025، رُقّي إلى رتبة أسقف كاردينال وعُيّن في أبرشية ألبانو بالقرب من روما.

قال البابا ليو من شرفة كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان اليوم "الخميس"، في أول كلمة علنية له بعد انتخابه وزعيما للكنيسة الكاثوليكية "السلام عليكم جميعا".

ووجه البابا "نداء سلام إلى جميع الشعوب" ودعا إلى "بناء الجسور" عبر "الحوار"، داعياً إلى "المضي قدماً بدون خوف، متحدين، يداً بيد مع الله وبعضنا مع بعض".