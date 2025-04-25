إسبانيا تلغي عقد أسلحة مع شركة إسرائيلية بقيمة 6.8 مليون يورو

قررت الحكومة الإسبانية، يوم الخميس، إلغاء عقد تسليح بقيمة 6.8 مليون يورو مع شركة إسرائيلية، ما يعكس توترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، بحسب ما أفادت مصادر حكومية.

وأوضحت المصادر أن "الوزارات المختصة قررت إلغاء عقد شراء الذخيرة بشكل أحادي مع شركة IMI Systems الإسرائيلية".

وأضافت أن الحزب الاشتراكي، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحليفه اليساري الراديكالي "سومار"، "ملتزمان بشدة دعم القضية الفلسطينية".

وتابعت المصادر: "لهذا السبب، ومنذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشترِ إسبانيا أي أسلحة من شركات إسرائيلية، ولم تبعها، ولن تفعل ذلك في المستقبل".

ويُشار إلى أن تاريخ 7 أكتوبر شهد هجومًا غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1,218 إسرائيليًا، معظمهم من المدنيين، بحسب بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس. وقد ردت إسرائيل بهجوم عسكري واسع على قطاع غزة، أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 51 ألف فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

وحاولت الحكومة الإسبانية التفاوض لإلغاء العقد الموقع بين وزارة الداخلية الإسبانية وشركة IMI Systems، والذي نصّ على شراء ذخيرة عيار 9 ملم لوحدات من الحرس المدني، إلا أن المفاوضات مع الشركة فشلت، ما اضطر الحكومة إلى فسخ العقد من طرف واحد.

من جهتها، نددت إسرائيل بشدة بالقرار، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحّت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس: "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد الموقّع مع شركة IMI Systems الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية".

وأضافت أن "إسبانيا لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ، ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في مايو الماضي اعترافها بدولة فلسطين، وجعلت من دعم القضية الفلسطينية أحد أبرز ملامح سياستها الخارجية، في وقت تشهد فيه علاقاتها توترًا واضحًا مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.