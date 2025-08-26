رئيسة وزراء الدنمارك..لا نرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية

علنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الثلاثاء أن بلادها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية شرط أن تكون ديموقراطية وقالت في مؤتمر صحافي "لا نرفض الاعتراف بفلسطين كدولة".

وأضافت "نؤيد ذلك. لطالما كنا نؤيد ذلك، هذا ما نرغب به، لكن من الواضح أنه علينا التحقق من أنها ستكون دولة ديموقراطية".

خرج آلاف الدنماركيين إلى الشارع مطالبين بإنهاء الحرب في غزة ودعوا الدنمارك إلى الاعتراف بدول فلسطيني،في مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" منتصف أغسطس صرّحت فريدريكسن أن "نتنياهو بات يشكل مشكلة بحد ذاته" معتبرة أن حكومته "ذهبت بعيدا جدا".

وكتبت أيضا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "استمرار سياسة العنف التي ينتهجها نتانياهو في غزة غير مقبول" مؤكدة ي الوقت نفسه أنها تدعم حق إسرائيل في القضاء على "التهديد الذي تُشكّله حماس" منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأكدت أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يخدم "الهدف الصائب"، وأوضحت "يجب أن يأتي ذلك عندما يطرح فيه فعليا حل الدولتين. وفي وقت يمكن فيه ضمان قيام دولة فلسطينية دائمة وديموقراطية بعيدا عن نفوذ حماس.

ويجب أن يتم ذلك بالطبع، بالاعتراف المتبادل بإسرائيل"،في الأثناء، ستستخدم الدنمارك رئاستها للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية، وأوضحت "سيكون من الصعب حشد الدعم اللازم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023 داخل إسرائيل عن مقتل 1219 شخصا على الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

أدى الهجوم الإسرائيلي ردا على ذلك إلى مقتل 62819 شخصا على الأقل في غزة معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، وتسبب بكارثة إنسانية.