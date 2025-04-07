وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يناقشون تأثير التعريفات الجمركية الجمعة

يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل في وارسو سبل التعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع دول الاتحاد.

وقال أندريه دومانسكي وزير الاقتصاد البولندي - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى يونيو المقبل - في رسالة وجهها لنظرائه الأوروبيين إن الوزراء يجب أن يفكروا في إحكام التكامل بين السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي كرد فعل منوها إلى أن سلاسل التوريد المعطلة وارتفاع التكاليف للشركات ستؤثر على نسب النمو والعملات الأوروبية وسيكون لذلك عواقب اجتماعية سلبية مما يزيد الأسعار للمستهلكين ويجعل المواطنين أكثر عرضة للخطر وسنركز على الآثار الاقتصادية الأوسع نطاقا يوم الجمعة المقبل.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي - قبل إعلان الولايات المتحدة التعريفات الجمركية - أن يكون النمو الاقتصادي في منطقة اليورو نحو 0.9٪ هذا العام والتضخم عند 2.3٪.

ومنذ ذلك الحين ، فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 25٪ على الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية و 20٪ من جميع السلع الأخرى تقريبا.

وقال دومانسكي إن “إزالة الحواجز التنظيمية للاتحاد الأوروبي التي تعيق التجارة بين دوله البالغ عددها 27 دولة يجب أن تكون الرد الطبيعي على الخطوة الأمريكية”.