الاتحاد الأوروبي للنقابات يطالب بعقوبات فورية على إسرائيل بسبب أزمة غزة

دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية (ETUC)، إستر لينش، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة ضد إسرائيل بسبب الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وطالبت لينش، في رسالة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالس، بفرض عقوبات فورية تشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ووقف العلاقات التجارية مع المستوطنات، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، معتبرة أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل تعد جريمة حرب وفقا للمحكمة الجنائية الدولية.