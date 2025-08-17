الرئيس الصربي يتوعد المتظاهرين برد "حازم"

توعد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأحد بردٍّ "حازم" على المتظاهرين المناهضين للفساد، عقب خمس ليالٍ متتالية من الصدامات بين أنصاره والشرطة والمتظاهرين في كل أنحاء البلاد.

اندلعت أعمال عنف في بلغراد ومدن أخرى خلال خمسة أيام من التظاهرات، حيث ألقى متظاهرون حجارة ومفرقعات على قوات الأمن التي ردّت بإلقاء قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع.

وأعلن الرئيس القومي ألكسندر فوتشيتش في مؤتمر صحافي في بلغراد، أن أكثر من 130 عنصر شرطة أصيبوا بجروح حتى الآن، وأن عشرات المدنيين احتاجوا إلى علاج طبي.

واندلعت مواجهات السبت في بلغراد ونوفي ساد وفالييفو، حيث هاجمت مجموعة صغيرة من الملثمين منشآت خالية تابعة للحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه فوتشيتش وأضرمت فيها النار.

وقال الرئيس "سترون العزم الكامل للدولة الصربية"سنستخدم كل ما في وسعنا لاستعادة القانون والنظام والسلام".

وأضاف أن الحكومة بحاجة لبضعة أيام لإعداد "الإطار القانوني والرسمي" لردها.

وأكد أن "الأمر سيكون مختلفا تماما عما رأيتموه حتى الآن"، مؤكدا أنه من غير المتوقع إعلان حالة الطوارئ.

وشبّه فوتشيتش المتظاهرين بـ"إرهابيين"، وهو مصطلح استخدمه كثيرا منذ بدء حركة الاحتجاج ضد الفساد عام 2024.

وتهز احتجاجات مناهضة للفساد صربيا منذ انهيار سقف محطة للسكك الحديد في نوفي ساد في الأول من نوفمبر 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، في حادث نتج بحسب المتظاهرين من الفساد المستشري في البلاد.

وتوسعت مطالب المتظاهرين من إجراء تحقيق شفاف بالحادث الى الدعوة لانتخابات مبكرة.

وكانت التظاهرات التي ينظمها الطلاب سلمية بصورة عامة إلى الآن وتجري عبر أنحاء البلاد وتجمع ما يصل إلى مئات آلاف الأشخاص.

غير أن الحركة الاحتجاجية شهدت تصعيدا هذا الأسبوع حين هاجمت المتظاهرين مجموعات من أنصار الحكومة الشعبوية غالبا ما كانوا ملثمين ومزودين بعصي ومفرقعات.

وساهم انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت للشرطة وهي تضرب متظاهرين عزّلا بالهراوات في تأجيج الاحتجاجات، ورفضت الشرطة اتهامات بالعنف، قائلة إن متظاهرين اعتدوا على عناصرها.

ويرفض فوتشيتش الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، ويدين الاحتجاجات باعتبارها جزءا من مؤامرة خارجية لإطاحته.