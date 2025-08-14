حرائق غابات تجلي السكان وتخلف وفيات جنوبي أوروبا

تأججت حرائق الغابات بمختلف أنحاء جنوبي أوروبا، أمس، بعد كفاح استمر طوال الليل، لحماية محيط ثالث أكبر مدينة في اليونان، بينما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات وفاة أخرى على الأقل في إسبانيا وتركيا وألبانيا.

أجلت سفن حرس السواحل اليوناني، السياح والسكان المحليين، وفي إسبانيا لقي متطوع يساعد في جهود الإطفاء حتفه، فيما تكافح السلطات لإطفاء حرائق عبر سواحل البلاد على البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس.

واضطر حريق غابات في فيلوسيس، السلطات لإجراء عمليات لإجلاء شاطئين في جزيرة كيوس، فيما جعلت الرياح الشديدة احتواء الحرائق أمراً صعباً. وفرّ آلاف الأشخاص من بلدة كاتو أكيا شمال غربي بيلوبونيز وآجيوس كونستانتينوس غربي أثينا.

وقال مسؤول يوناني رفيع المستوي معني بمكافحة الحرائق، إن بلاده ما زالت تواجه أصعب أيامها خلال موسم حرائق الغابات هذا العام، بعد اندلاع العشرات من الحرائق الجديدة في يوم واحد، وعرقلة ظروف الطقس القاسي لجهود احتواء النيران. وأفاد مسؤولون، بأن أثينا أرسلت مساعدات إلى ألبانيا المجاورة، وانضمت إلى جهود دولية لمكافحة عشرات من حرائق الغابات.

ولقي رجل يبلغ 80 عاماً حتفه في حريق جنوبي العاصمة تيرانا. كما أعرب رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، عن تعازيه بعد مقتل متطوع في مكافحة الحرائق في منطقة قشتالة وليون، الأكثر تضرراً شمالي مدريد، حيث نزح الآلاف بسبب عمليات الإجلاء.

وذكر مسؤولون، أن عامل غابات لقي حتفه أيضاً الأربعاء، أثناء إخماده لحريق غابات في جنوبي تركيا. وقالت وزارة الغابات، إن العامل لقي حتفه في حادث تعرضت له سيارة إطفاء، أسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين.

في الأثناء، تستمر موجة الحر الرابعة في الصيف، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في أجزاء من إنجلترا. وما زال تنبيه صحي من الحرارة قائماً في منطقة ويست ميدلاندز، وإيست ميدلاندز، وجنوب شرقي إنجلترا، ولندن، وشرقي إنجلترا، بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى ذروتها عند 33.4 درجة أول من أمس، وفق وكالة الأنباء البريطانية.

وتخضع أجزاء كبيرة من إنجلترا بالفعل لإنذارات صفراء. وتم تسجيل أعلى قراءات في بنسون وأوكسفوردشاير وروس-أون-واي في هيريفوردشاير ونورثولت في غربي لندن.

وتواجه ألمانيا موجة حر صيفية، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، وصول درجات الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على السواحل الشمالية فقط.

وصول إعصار

إلى ذلك، وصل الإعصار بودول إلى اليابسة في تايوان، أمس، إذ أغلقت السلطات المدارس والمكاتب الحكومية، فيما هددت الأمطار الغزيرة بإلحاق مزيد من الأضرار بجنوب شرقي الجزيرة.

وضربت العاصفة مقاطعة تايتونج على الساحل الشرقي، بعد فترة قصيرة من منتصف النهار، حيث تحركت عبر الثلث الجنوبي من الجزيرة بسرعة 36 كيلومتراً في الساعة.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية المركزية، بأن من غير الواضح مدى خطورة العاصفة، حيث شوهدت أمواج عالية، ورياح عبر أجزاء كثيرة من جنوب شرقي الجزيرة، دون هطول أمطار غزيرة حتى الآن.