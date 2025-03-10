فون دير لايين: الولايات المتحدة حليفة الأوروبيين

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس، أن الولايات المتحدة حليفة الاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات الأخيرة لدونالد ترامب، معتبرة أن على أوروبا أن تزيد من جهدها الدفاعي. ورداً على سؤال عن ضرورة إحداث تغيير عميق في طبيعة الصلة مع الولايات المتحدة على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي مع الصين، قالت: «بوضوح لا، العلاقة التي لدينا مع الولايات المتحدة مختلفة تماماً عن علاقتنا مع الصين».

وتابعت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مرور مئة يوم على ولايتها الثانية: «نحن حلفاء الأمريكيين، لكن هذا يعني أن على جميع الحلفاء تحمل مسؤولياتهم».

وسئلت عن اجتماع محتمل مع ترامب، فاكتفت بالإجابة: «سنلتقي عندما يحين الوقت». وأشادت بالدعم الذي أعلنه رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لخطتها القاضية بإعادة تسليح أوروبا، والتي ستتيح رصد ما يصل إلى 800 مليار يورو للاستثمار في قطاع الدفاع الأوروبي، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة.

وعلقت فون دير لايين بأنه قرار تاريخي، وأن هذا الأمر يمكن أن يكون أساساً لاتحاد أوروبي للدفاع. نحتاج إلى عمل مشترك. وإذ تناولت خيارات مختلفة مطروحة لزيادة الجهد الدفاعي، تجنبت فون دير لايين التطرق إلى احتمال اللجوء إلى قرض جديد ضخم تأمل به فرنسا في حين ترفضه العديد من الدول الأعضاء. وفي سياق الاستعداد للتهديدات التي تواجهها أوروبا في غمرة التوتر مع روسيا، أعلنت أنها ستنظم اجتماعات حول الأمن مع كامل هيئة المفوضين الأوروبيين.

وقالت: «في الأسابيع المقبلة، سأدعو هيئة الأمن، سيكفل ذلك تلقي أعضاء الهيئة تحديثات منتظمة حول تطور الأمن، ويشمل ذلك مواضيع الطاقة والدفاع والبحوث، من الأمن السيبراني إلى التدخلات الخارجية، مروراً بالتجارة، سنكون قادرين على المساهمة بفاعلية في الأمن المشترك فقط إذا كان لدينا فهم واضح ومعمق للتهديدات، بما فيها التهديدات الهجينة».