رئيس النمسا: لن أشارك في قمة المناخ لارتفاع أسعار الفنادق

أعلن رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين الخميس، أنه لن يشارك في مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (كوب30)، المقرر عقده في البرازيل فينوفمبر، مشيرا إلى "التكاليف الاستثنائية الباهظة هذا العام" كأحد الأسباب الرئيسية للغياب.

وأوضح في بيان أن "هذه النفقات لا يمكن تغطيتها في إطار الميزانية الصارمة للرئاسة"، في إشارة إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية في مدينة بيليم، الواقعة في منطقة الأمازون والتي تستضيف المؤتمر.

وتخضع النمسا حاليا لسياسة تقشف تؤثر على مختلف مؤسسات الدولة، في ظل عجز مالي يعتبره الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه البلاد، مفرطا.

وأضاف فان دير بيلين أن "ضبط أوضاعنا المالية يتطلب تقليص النفقات وانضباطا مشتركا"، مؤكدا في الوقت عينه أهمية قمة المناخ، ومتمنيا "كل النجاح الممكن" للبرازيل.

وصرح الرئيس النمسوي مطلع يوليو بأنه "يتردد في الذهاب" إلى بيليم، ساخرا من احتمال اضطراره إلى "النوم في العراء إذا كانت البنية التحتية غير كافية".

وتواجه المدينة المضيفة انتقادات متزايدة من بعض المشاركين بشأن ارتفاع تكاليف الإقامة.

ويبلغ عدد سكان بيليم 1,3 مليون نسمة، وقد تتجاوز أسعار بعض الفنادق فيها 1000 دولار لليلة الواحدة، ما دفع منظمي مؤتمر المناخ إلى التنديد بـ"الاستغلال" في هذا القطاع.

رغم ذلك، استبعدت السلطات البرازيلية الأسبوع الماضي نقل مكان انعقاد القمة، وأكدت المضي قدما في التحضيرات.

وقال رئيس المؤتمر أندريه كوريا دو لاغو إن "الدول التي تُسمِع صوتها في النقاشات هي مجموعات الجزر الصغيرة، أو الدول الأقل نموا نسبيا أو الدول الإفريقية".

ورغم تسجيلها عجزا ماليا، تُعد النمسا من بين أغنى دول العالم، وهي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي انتخبت زعيما من التيار البيئي.

ومن المقرر عقد اجتماع جديد للمنظمين الإثنين المقبل، لمواصلة النقاشات بشأن ملفات عدة، من بينها مسألة الإقامة.

وتتوقع البرازيل استقبال نحو 50 ألف شخص خلال القمة، وتقول إنها أعدّت بيانات إقامة تغطي أكثر من 53 ألف شخص في بيليم.ويُعقد مؤتمر الأطراف كوب30 بين 10 و21 نوفمبر، تسبقه قمة لقادة الدول في السادس والسابع من الشهر نفسه.